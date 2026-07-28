إيران تنفذ حكم الإعدام بحق مدانَين بقتل 4 من عناصر الشرطة في أصفهان

شفق نيوز - طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن السلطات نفذت فجر اليوم الثلاثاء حكم الإعدام بحق اثنين من المدانين على مهاجمة رجال الشرطة واغتيال أربعة منهم بمحافظة أصفهان خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/يناير الماضي.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم قبل ساعات تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من (أبو الفضل سباهي بادجاني) و(أمير حسين صفري حسين آبادي)، وهما اثنان من مرتكبي "الجريمة الفظيعة في ميدان الشهيد عليخاني بأصفهان، وذلك بحضور الجمهور".

ووفقا للوكالة، فإن "المدانين قاما بربط رجال الشرطة بأعمدة الإنارة باستخدام الحبال، وقاما بإصابتهم بالحجارة، ثم صبا البنزين عليهم وأضرما النيران فيهم، وفيما كان رجال الشرطة لا يزالون أحياء، قاما بسحبهم على الأرض وتوجيه طعنات متعددة بالخناجر والسيوف إلى أجسادهم".