إيران تلوّح بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% في حال تعرضها لـ"عدوان جديد"

شفق نيوز- طهران

لوّحت إيران، يوم الثلاثاء، بإمكانية رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرضها لأي هجوم جديد.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في تدوينة على منصة "أكس"، إن "أحد الخيارات المطروحة أمام إيران في حال وقوع عدوان جديد هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%".

وأضاف رضائي أن مجلس الشورى الإيراني سيناقش خيار رفع التخصيب إلى هذه النسبة إذا تعرضت البلاد لاعتداء جديد.

يأتي هذا بالتزامن مع ما أفاده موقع "أكسيوس" الأميركي، أمس الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب يميل لعمل عسكري ضد إيران، مؤكدا أن رئيس الولايات المتحدة يفكر فعليا في استئناف "مشروع الحرية" بمضيق هرمز ويبحث خيار ضرب 25% من الأهداف التي لم تستهدف بعد في إيران.

وأضاف أن ترمب يعتبر أن أي تدخل عسكري لاستخراج النووي الإيراني المخصب عملية" شديدة الخطورة".