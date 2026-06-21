إيران تكشف عن أهدافها من اجتماع سويسرا.. عين على لبنان

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، أن الاجتماعات المرتقبة في سويسرا تأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن التركيز ينصب على آليات تنفيذ الالتزامات أكثر من مجرد التوقيع على الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إن اجتماع بورغنشتوك في سويسرا سيستمر ليوم واحد، ويتضمن عقد جلستين صباحية ومسائية، مشيراً إلى أن الوفد الإيراني سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني بصفتهما وسيطين في المفاوضات.

وأضاف بقائي، أن اجتماعاً ثانياً سيجمع وفدي إيران وأميركا بحضور ممثلين عن قطر وباكستان، لافتاً إلى أن "تنفيذ أي وثيقة أهم من مجرد التوقيع عليها، وقد تابعنا هذه المسألة منذ البداية".

وأكد أن الاجتماع يعكس "جدية إيران في المطالبة بالتزام الطرف الآخر بتعهداته وتنفيذها"، مشدداً على أن طهران تركز على ضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

وبعد ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" عن بقائي قوله إن "اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة".

وفي السياق ذاته، أفاد التلفزيون الإيراني بأن اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الوفد الإيراني مع الوفدين القطري والباكستاني ستتناول ملف إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، كما ستبحث آلية عقد الاجتماع الرئيسي مع الوفد الأميركي.

من جانبه، أعلن التلفزيون الرسمي الباكستاني انطلاق اللقاءات التمهيدية على المستوى التقني في سويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع، مبيناً أن هذه الاجتماعات الفنية قد تستمر حتى يوم غد الاثنين.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وسط ترقب لمخرجات اللقاءات الرباعية التي يُنظر إليها بوصفها خطوة تمهيدية قبل الانتقال إلى مراحل تفاوضية أوسع تتعلق بالملفات العالقة بين الجانبين.