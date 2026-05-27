إيران تكشف عن تقدم في ملف الإفراج عن أموالها المجمدة

شفق نيوز- طهران

كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن حصول تقدم في ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه عقب زيارة الوفد الإيراني إلى قطر حصل تقدم بشأن الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وبحسب المصادر فإن بعض التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لم تصبح نهائية بعد.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علاء الدين بروجردي، قد شدد على أن تحرير 12 مليار دولار هو الشرط الأولي لإيران في المفاوضات.