إيران تكشف تلقيها رسائل من أميركا لمواصلة المحادثات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، تلقي بلاده رسائل من الأميركيين تبدي رغبتهم في مواصلة المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، إن الرسائل "جاءت بعد رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الرد الإيراني، والذي وصفه بغير المقبول"، مضيفاً :"نأمل أن يعود العقل والمنطق إلى البيت الأبيض".

وجاء تصريح عراقجي ردا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتاريخ (10 أيار/ مايو 2026)، قال فيه، إن الرد الإيراني، بشأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب "غير مقبول على الإطلاق".

وكتب ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "لقد قرأتُ للتو الرد الصادر عن ما يُسمّى بـ(ممثلي) إيران. لا يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقاً شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة".