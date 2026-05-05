إيران تكشف تفاصيل مقتل "لاريجاني": لم يبق من جسده سوى يد

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشف النائب السابق في البرلمان الإيراني، علي مطهري، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملابسات مقتل علي لاريجاني، أحد أعضاء العائلة السياسية البارزة، مبيناً أن الاغتيال وقع داخل "منزل آمن" في مدينة "برديس" التابعة لمحافظة طهران.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "فارس" الإيرانية، وترجمتها وكالة شفق نيوز، أوضح مطهري أن الاستهداف تم في "الفاز الثاني" من المدينة، حيث كان يتواجد لاريجاني بمفرده في حالة "تعبد" لحظة وقوع الهجوم.

كما نفى مطهري الأنباء التي ترددت عن حصول الاغتيال في منزل ابنة الراحل، مشدداً على أن الموقع كان مقراً مخصصاً للأمن.

وحول طبيعة الهجوم وآثاره، صرح مطهري بأن قوة الانفجار أو عملية الاغتيال أدت إلى تضرر الجثمان بشكل كبير، "لقد تمزق جسد الشهيد الطاهر جراء عملية الاغتيال، وكان وضع الجثمان يشير بوضوح إلى أنه كان إما واقفاً تماماً أو في وضعية الجلوس منشغلاً بالعبادة لحظة وقوع الانفجار، ولم يتبقَ من جسد الشهيد سوى يد، بينما تعذر تماماً التعرف على ملامح الوجه والرأس"، واصفاً المشهد بأنه يعكس شدة الاستهداف الذي تعرض له الموقع.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول السابق إلى أن نجله، مرتضى لاريجاني، كان متواجداً في الموقع ذاته وقت الهجوم، إلا أنه نجا من الإصابات القاتلة نظراً لكونه كان نائماً بعيداً عن مركز الانفجار، مما حال دون تعرض جسده لإصابات مباشرة جراء الحادث.