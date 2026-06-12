إيران تفعّل مسارات تجارية بديلة عبر العراق لتجاوز تحديات هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، يوم الجمعة، أن بلاده قامت بتفعيل مسارات بديلة بما في ذلك عبر العراق، لنقل البضائع الموجودة والطلبات الجديدة، وذلك بسبب التحديات التي واجهتها حركة المرور في مضيق هرمز والمشاكل التي نشأت في المسار التجاري مع الإمارات ومنطقة جبل علي.

وقال آل إسحاق حول المشاكل التي نشأت في مضيق هرمز وتأثيرها على العلاقات التجارية بين إيران والعراق: "في ما يتعلق بتصدير النفط العراقي، لا توجد مشكلة جدية بفضل الاتفاقات القائمة بين حكومتي إيران والعراق، والمشاكل المحتملة قابلة للحل من قبل الجانب العراقي"، بحسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضاف آل إسحاق: "سنوياً، تدخل بضائع بقيمة حوالي 12 مليار دولار عبر الإمارات ومنطقة جبل علي إلى الدورة التجارية الإيرانية، ومن هناك تُرسل إلى وجهات مختلفة. كما يبلغ حجم التبادل التجاري الإيراني عبر الإمارات حوالي 20 مليار دولار. مع الظروف التي نشأت مؤخراً، واجه هذا المسار مشاكل؛ سواء فيما يتعلق بالبضائع الموجودة في جبل علي أو الطلبات الجديدة التي يجب تنفيذها".

وتابع رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية: "لحل هذه المشكلة، تجري مفاوضات ويتم توفير إمكانيات لحل جزء من مشكلة البضائع الموجودة عبر العراق. بالطبع، هناك مسارات أخرى قيد الدراسة والاستخدام، بما في ذلك كراتشي والهند ومنافذ أخرى، والعراق واحد منها، ونعمل على متابعتها وحلها".

وأشار آل إسحاق إلى العلاقات التجارية بين البلدين، قائلاً: "حالياً، لا توجد مشكلة خاصة في حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق والتبادلات التجارية مع هذا البلد".

وحول حجم التجارة الإيرانية العراقية، أوضح: "في العام الماضي، بلغت التبادلات الرسمية بين البلدين حوالي 12 مليار دولار. هذا العام، انخفض حجم التجارة قليلاً، والسبب الرئيسي هو انخفاض صادرات الغاز. حالياً، يُتوقع أن يبلغ حجم التبادلات باستثناء الغاز حوالي 9 مليارات دولار، وإذا تم حل مشكلة تصدير الغاز، يمكن أن يعود هذا الرقم إلى مستوى العام الماضي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، تغيير مسار 136 سفينة وتعطيل 9 سفن لضمان امتثالها لـ "الحصار البحري" على إيران.

ويوم أمس الخميس، أعلنت "سنتكوم"، تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان، قالت إنها انتهكت الحصار المفروض على إيران بمحاولة نقل نفط إيراني، لتكون ثالث سفينة تجارية تستهدفها القوات الأميركية خلال الأسبوع الجاري.

كما أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها "عطلت تسع سفن مخالفة منذ بدء الحصار في 13 نيسان/ أبريل الماضي، وأعادت توجيه 135 سفينة ملتزمة، وسمحت بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية".

وشددت على أن "الحصار يُطبق على جميع السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان".