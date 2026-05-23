بعد أنباء الإغلاق.. الطيران المدني الإيراني يؤكد استمرار الرحلات بشكل طبيعي

شفق نيوز- طهران

نفت هيئة الطيران المدني الإيراني، يوم السبت، إصدار أي إشعار جوي جديد، مؤكدة أن حركة الطيران في البلاد مستمرة وفق الجداول المعتمدة.

وقال المتحدث باسم الهيئة في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "هيئة الطيران المدني لم تصدر أي إشعار جديد"، نافياً "ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور إشعار يتعلق بحركة الطيران".

وأضاف أن "وضع الطيران في البلاد ما يزال كما هو، وتُسيّر الرحلات الجوية وفقاً للخطة الموضوعة دون أي تغييرات".

وتداولت وسائل إعلام، يوم السبت، خبر إغلاق عدد من المطارات الواقعة في الجزء الغربي من منطقة معلومات الطيران التابعة لطهران.