إيران تغازل الخليج: لا أمن إلا بتعاون محلي بين دول المنطقة

شفق نيوز- طهران

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأن الأمن الحقيقي بالخليج لا يمكن تحقيقه إلا عبر تعاون محلي بين دول المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن.

وأضاف بقائي، أن طهران قررت التركيز في المفاوضات الحالية على إنهاء الحرب بدل إضاعة الوقت على قضايا معقدة.

وأوضح : "نتفاوض في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق تجاه أميركا، ولا يمكن نسيان الاعتداءات الأميركية خلال المفاوضات ويجب أن نبقى يقظين".

وتتصاعد التوترات بين حين وآخر، منذ انطلاق المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، والتي لم تفضِ لغاية الآن عن نتائج واضحة.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الجيش جاهز لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران، وبانتظار أوامر الرئيس دونالد ترمب، لافتاً إلى أن عملية "مشروع الحرية" تهدف إلى تسهيل الممر الآمن للسفن التجارية الدولية عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.