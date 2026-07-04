إيران.. تعيين علي عظمايي قائداً لبحرية الحرس الثوري

شفق نيوز- طهران

كشفت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم السبت، عن تعيين الأدميرال علي عظمايي قائداً للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، خلفاً للواء علي رضا تنغسيري، الذي قُتل خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وأعلن الحرس الثوري في 30 آذار/ مارس الماضي مقتل اللواء علي رضا تنغسيري جرّاء الضربات الأميركية الإسرائيلية، فيما أعلنت إسرائيل عن مقتله في 26 من الشهر ذاته، معتبرة "تنغسيري" المسؤول المباشر عن تكتيكات زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز.

وجاء الإعلان عن المنصب من خلال بيان أصدره عظمايي، ونشرته وسائل إعلام إيرانية، أكد فيه أن ما وصفه بـ"الانتقام الإلهي" من الولايات المتحدة وإسرائيل "ليس بعيداً"، في إشارة إلى استمرار التهديدات الإيرانية بالرد على الهجمات التي استهدفت قيادات عسكرية إيرانية.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن علي عظمايي، الذي كان يشغل سابقاً منصب قائد المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس الثوري، تولى رسمياً قيادة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

ويُعد عظمايي من القيادات العسكرية المخضرمة في القوة البحرية، إذ تولى قيادة المنطقة البحرية الخامسة منذ تأسيسها عام 2012، بعد أن شغل منصب نائب قائد المنطقة البحرية الأولى، كما رُقِّي إلى رتبة عميد بقرار من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عام 2022.

وشغل عام 2019 منصب قائد المنطقة البحرية الخامسة، وفي العام نفسه أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات إلى جانب علي خامنئي وسبعة من كبار قادة الحرس الثوري، على خلفية أنشطة مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية.

وكان القائد السابق للقوة البحرية في الحرس الثوري، اللواء البحري علي رضا تنغسيري، قد أُصيب خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي وقعت أثناء ما تسميه إيران "حرب رمضان"، قبل أن يعلن عن وفاته متأثراً بجراحه في 30 آذار/ مارس 2026.