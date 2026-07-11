إيران تعلّق المفاوضات مع أميركا: لسنا مستعدين لانتهاك جديد

شفق نيوز- طهران

أعلنت إيران، يوم السبت، أنها غير مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بعدم الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، في أحدث تصعيد بين الجانبين.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، أن طهران "غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتفاهم إسلام آباد".

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران "أوفت بوعودها حتى الآن"، متهماً وزير الخزانة الأميركي بانتهاك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم.

وأضاف عراقجي، في تدوينة له على منصة أكس، أن "هذه الانتهاكات جاءت بعد انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "الالتزام لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل".