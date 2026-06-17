إيران تعلن إنقاذ 133 طائرة ركاب خلال الحرب مع أميركا وإسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني، يوم الأربعاء، إنقاذ 133 طائرة ركاب خلال الحرب مع أميركا وإسرائيل.

وقال رئيس المنظمة أبو ذر شيرودي، إن الطائرات تم نقلها إلى مطارات آمنة، وتم إصدار 36 تصريحًا لنقل طائرات الى خارج البلاد، مشيراً، إلى "إجراء 25 مراسلة مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لمتابعة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطيران في البلاد جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية".

وشنّت أميركا وإسرائيل هجوماً على إيران في (28 شباط/ فبراير 2026)، استهدفت قادة النظام الإيراني، فضلاً عن منشآت عدّة، فيما ردّت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأميركية في الخليج، ليتم الإعلان في نيسان/ أبريل الماضي، عن وقف مؤقت لإطلاق النار، فيما تم توقيع اتفاق أولي، يوم الأحد الماضي، لوقف الحرب في المنطقة بالكامل.