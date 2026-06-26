إيران تعلن إنشاء "خط اتصال مباشر" مع أميركا بشأن هرمز

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الجمعة، بإنشاء ما وصفه بـ"خط اتصال" مباشر مع أمريكا، لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن إقامة خط أو "قناة الاتصال" بين البلدين يأتي تنفيذاً للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

كما أشارت مصادر، وفقاً لقناة Press TV، بأن البيان الختامي، الذي أصدره الوسيطان عقب محادثات الأسبوع الماضي في سويسرا، نصّ على إنشاء هذه القناة لتفادي أي حوادث في الممر المائي الاستراتيجي قد تفضي إلى مواجهة عسكرية، ولتنفيذ أحكام المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

وأكدت إيران أن التفاهم ينص على أن أي عبور عبر مضيق هرمز يجب أن يتم عبر المسارات التي تعلنها القيادة في طهران.

وفي هذا السياق، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الجمعة، على أن "ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن تحقيقه في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو آليات لاتخاذ القرار تتجاهل دور إيران باعتبارها دولة ساحلية".

وأضاف أن "أي إخفاق في التنسيق مع طهران سيؤدي إلى تعليق العمل بأي مسارات موازية".

وتنص المادة الخامسة من مذكرة التفاهم على إجراء محادثات بين إيران وسلطنة عُمان لتحديد آلية الإدارة المستقبلية للمضيق والخدمات البحرية، بما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية.