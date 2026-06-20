إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة رداً على "الخروقات" في جنوب لبنان

شفق نيوز - طهران

أعلنت القيادة المركزية لـ"خاتم الأنبياء" العسكرية في إيران، عصر اليوم السبت، إغلاق مضيق هرمز أمام عبور السفن والملاحة البحرية؛ رداً على ما وصفته بإخلال الولايات المتحدة في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في جنوب لبنان.

وذكرت القيادة العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من الرد على نقض العدو لالتزاماته"، محذرة من أنه "في حال استمرار العدوان، فقد جرى التخطيط لاتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة سيتم تنفيذها تباعاً لإرغام العدو على الامتثال الى تعهداته".

هذا وتواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب ووسط لبنان، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 13 آخرين بينهم أطفال ونساء على الرغم من اتفاق تعليق الحرب بين الطرفين الذي أعلن يوم أمس.