إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل: سنستهدف أي سفينة تحاول العبور

شفق نيوز- طهران

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، يوم الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، متوعداً باستهداف أي حركة مرور في المضيق، وذلك رداً على ما قال إنها هجمات أميركية استهدفت مناطق جنوبي إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق باندلاع اشتباكات مع القوات الأميركية في مياه الخليج، من دون صدور تأكيد فوري من القيادة المركزية الأميركية بشأن طبيعة تلك الاشتباكات أو نطاقها.

وقال المقر في بيان، إنه "استمراراً لجرائم أميركا الإجرامية، ونظراً لبدء هجمات جيشها المعتدي على بعض المناطق الجنوبية في محافظة هرمزغان، واعتباراً من هذه اللحظة، ونظراً لانعدام الأمن في المنطقة، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وسيتم استهداف أي حركة مرور".

وأضاف البيان أن طهران "تفند المزاعم الأميركية بشأن عبور السفن من المضيق المذكور".

وجاء ذلك بعد ضربات أميركية استهدفت لليلة الثانية على التوالي استهدفت مواقع في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، وسماع دوي انفجارات في بندر عباس قرب المطار وقاعدة جوية، إضافة إلى انفجار في بندر كنغان بمحافظة بوشهر.