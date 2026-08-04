إيران تعلن عبور أكثر من 3.3 ملايين زائر إلى العراق للمشاركة في الأربعينية

شفق نيوز- طهران

أعلن رئيس اللجنة المركزية لزيارة الأربعين في إيران، علي أكبر بورجمشيديان، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 3 ملايين و330 ألف زائر إيراني غادروا البلاد عبر المنافذ الحدودية باتجاه العراق للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال بورجمشيديان، خلال تفقده محطة الشهيد رئيسي في منفذ مهران الحدودي غربي إيران، إن عدد الزائرين الذين غادروا إلى العراق تجاوز 3.33 ملايين شخص، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن مليونين و300 ألف زائر عادوا إلى إيران حتى الآن، فيما لا يزال نحو مليون و30 ألف زائر داخل الأراضي العراقية.

وأكد رئيس اللجنة المركزية لزيارة الأربعين استمرار تقديم الخدمات للزائرين عبر المنافذ الحدودية وعلى امتداد طرق العودة، حتى استكمال عودتهم إلى البلاد بسلام.

وكان المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة أعلن، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم إلى أكثر من 4,887,660 زائراً، مع استمرار تدفق الوافدين من مختلف الدول للمشاركة في مراسم الزيارة.