إيران تعلن رسو سفينة شحن من البرازيل في ميناء خميني

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، يوم السبت، بوصول سفينة شحن إيرانية إلى ميناء "الإمام الخميني" جنوب غربي البلاد، بعد رحلة قادمة من البرازيل، مؤكدة أنها تمكنت من تجاوز ما وصفته بـ"الحصار البحري الأميركي".

وذكرت الوكالة أن "بيانات تتبع الأقمار الصناعية أظهرت وصول سفينة الشحن الإيرانية (كامران) إلى ميناء الإمام الخميني"، مشيرة إلى أن "السفينة عادت من البرازيل وتقوم حالياً بإرسال إشاراتها قبالة السواحل الإيرانية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أمس الجمعة، رفع الحصار البحري في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة إعادة فتحه فوراً أمام حركة الملاحة الدولية ومن دون أي رسوم عبور.

وقال ترمب في تدوينة له على منصة تروث سوشال، إن "السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الذي سيتم رفعه الآن يمكنها البدء بعملية العودة"، مضيفاً أن "مضيق هرمز يجب أن يُفتح فوراً دون رسوم مرور في الاتجاهين".