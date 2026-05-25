إيران تعلن إدخال منظومات دفاع جوي جديدة للخدمة

شفق نيوز- طهران

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني اللواء علي عبد اللهي، يوم الاثنين، أن بلاده ستُدخل منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة بهدف مواجهة الهجمات الجوية بصورة "أكثر فاعلية".

وقال عبد اللهي، وفقاً لما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية، إن "جميع قدراتنا العسكرية لا تزال قائمة".

وأضاف أن "مسار تطوير المعدات العسكرية مستمر بما يتوافق مع متطلبات العصر"، مبينا أن "الدفاع الجوي الإيراني قدم أداءً أفضل بكثير من السابق خلال الحرب المفروضة الثالثة"، في إشارة إلى المواجهات والتوترات العسكرية الأخيرة قبل إيقاف إطلاق النار بمبادرة باكستانية.

يأتي هذا في وقت أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن "إيران لا تتحدث حالياً عن الملف النووي، وتركيزها ينصب على إنهاء الحرب والتوصل إلى أفضل الحلول بما يضمن مصالح البلاد".

وأضاف بقائي، أن "طهران تختار توقيت الرد على العدو كما حصل سابقاً"، مؤكداً عدم وجود ضمانات لالتزام واشنطن بعهودها، لكن طهران لا تهتم بالتهديدات وتركز على ضمان مصالحها".