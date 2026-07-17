إيران تعلن حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية ليلة الجمعة والمجموع يتجاوز 400 قتيل وجريح

شفق نيوز - طهران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح، جراء الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية ليلة أمس على مواقع متفرقة داخل البلاد، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

ووفقاً لوسائل الإعلام الرسمية في طهران، فإن هذه الحصيلة ترفع الإجمالي التراكمي لضحايا القصف الأمريكي منذ بدء التصعيد في 22 حزيران/ يونيو الماضي وحتى ليل الخميس-الجمعة (17 تموز/ يوليو الجاري)، إلى 38 قتيلاً و400 جريح.

ويأتي هذا الإعلان في وقت شهدت فيه الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق في منطقة الخليج والشرق الأوسط؛ إذ شنت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات العنيفة استهدفت البنية التحتية والمواقع العسكرية جنوبي إيران، مما أسفر عن تدمير جسور ومطارات حيوية بالقرب من ممرات الملاحة الدولية.

وفي مقابل ذلك، ردت طهران بتهديد مباشر توعدت فيه بوقف صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري استهداف قاعدة "التنف" الأمريكية عند الحدود السورية.