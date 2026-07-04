إيران تعلن تفكيك 4 خلايا مرتبطة بأميركا وإسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الأمنية في إيران، يوم السبت، تفكيك أربع "خلايا" في جنوب شرقي البلاد، قالت إنها مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية، بأن عناصرها نفذت عمليات مشتركة مع الحرس الثوري وقوات الشرطة، في مدن عدة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 5 من أعضاء "الخلايا"، ومقتل اثنين في اشتباك مسلح.

كما أسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات، بينها رشاشات وذخائر وقاذفات قنابل وقنابل يدوية أجهزة لاسلكية وجهاز "ستارلينك".

ولم يتضمن البيان تفاصيل حول هوية التنظيمات التي تنتمي إليها الخلايا المفككة.

وفي 18 حزيران/ يونيو المنصرم، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأميركي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.