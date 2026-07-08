إيران تعلن تغيير موعد دفن خامنئي في مشهد إثر تأخر تشييعه في العراق

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بتغيير موعد دفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في مشهد.

وجاء في نص الخبر، الذي نشرته وكالة مهر الإيرانية: نظراً للاستقبال الحافل والمهيب الذي حظي به جثمان خامنئي من الشعب العراقي، فقد تأخر وصول الجثمان إلى مشهد، ولذلك ستقام المراسم في تمام الساعة الثانية ظهراً".

وأضافت "سيقام حفل استقبال ودفن القائد وأسرته يوم الخميس، من شارع الإمام الرضا باتجاه العتبة الرضوية".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز في كربلاء، مساء اليوم الأربعاء، بأن موعد انطلاق مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، تأخر عن الوقت المحدد المعلن عنه بسبب كثافة المشيعين الذين رافقوا الموكب من محافظة النجف إلى كربلاء والحشود الغفيرة التي تنتظره على حدود المحافظة.

وقال مراسلنا إن الموكب الذي انطلق من النجف ظهر اليوم متوجهاً نحو كربلاء، رافقته أعداد كبيرة جداً من المشيعين ما أدى إلى مسيره ببطء ليصل إلى حدود كربلاء.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم التشييع تزامنت مع شهر محرم الذي يشهد توافداً كثيفاً من المسلمين الشيعة العراقيين ومن الدول الأخرى، كما أن الزوار الإيرانيين يدخلون العراق قبل حلول شهر محرم وخلال الأيام العشرة الأولى منه بأعداد كبيرة ويستمرون بالبقاء في محافظة كربلاء إلى حلول موعد الزيارة الإربعينية والتي يكون موعدها في العشرين من شهر صفر وفق التقويم الإسلامي، أي بعد 40 يوماً من يوم العاشر من محرم الذي وقعت فيه معركة الطف الشهيرة.

وكانت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قد انطلقت صباح اليوم في محافظة النجف بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لمواكبة الحدث.

وشهدت المراسم حضوراً مليونياً تسببت بإرباك لجهود التنظيم المسبق التي بذلتها اللجنة العليا المشرفة على التشييع وكذلك جهود العتبة العلوية لكثافة الأعداد المشاركة في التشييع.

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في مراسم التشييع.

وشارك في مراسم استقبال الجثامين مساء أمس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له، ومختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية.