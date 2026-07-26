إيران تعلن تعليق هجماتها في المنطقة بعد توقف الضربات الأميركية

شفق نيوز- طهران

أعلنت إيران، يوم الأحد، تعليق هجماتها الانتقامية على دول الخليج عقب توقف الضربات الجوية الأميركية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، إن "الأميركيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا قائمة في الأساس على الرد بالمثل، فقد أوقفنا أيضا عملياتنا الانتقامية".

وكان مسؤول أميركي في وزارة الحرب (البنتاغون) أكد تعليق العمليات العسكرية ضد إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخذ القرار خلال اجتماع مع كبار مستشاريه يوم الجمعة، وكان يبحث خلاله خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، للضغط عليها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وفق شروط إدارته.