إيران تعلن تعليق التزاماتها في مذكرة التفاهم مع أميركا

شفق نيوز- طهران

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الإيرانية كاظم غريب آبادي، يوم السبت، تعليق إيران التزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام اباد، ردّاً على "انتهاك" أميركا جميع التزاماتها واستئناف العمليات العسكرية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن آبادي قوله: "كنا في مفاوضات، وللأسف اتخذ الأميركيون إجراءات عدائية في انتهاك لالتزاماتهم بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وأضاف آبادي: "ما نواجهه الآن هو دفاع موحد وحاسم عن الوطن، وأعتقد أن الأميركيين قد تلقّوا بالفعل ردهم بأن هذه الإجراءات العدوانية لن تجدي نفعاً".

ويأتي حديث آبادي في إطار جولة جديدة من الضربات الأميركية على مناطق مختلفة داخل إيران، طالت مدناً ومنشآت عسكرية ولوجستية في جنوب ووسط البلاد.

وشهدت مناطق إيرانية عدة، ليل الجمعة السبت، سلسلة انفجارات جديدة، بينها خمس ضربات سُمع دويها في أطراف مدينة يزد وسط إيران، وهجوم صاروخي أميركي استهدف مواقع في محيط الأحواز، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لإنفجار نتيجة "لغم بحري".

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، تنفيذ هجمات استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية أميركية في الكويت والبحرين والأردن.

وكان الرئيسان الإيراني والأميركي وقّعا بتاريخ 18 حزيران/ يونيو الماضي، على مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي تتضمن 14 بندًا لإنهاء الحرب.