إيران تعلن تعرض سفينة لحادث وإعادة 5 أخرى حاولت المرور من هرمز

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الاثنين، بتعرض سفينة لحادث وإعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر "غير الآمن".

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مسؤول إيراني قوله إن "6 سفن مخالفة، حاولت بعد إطفاء أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها، وبتحريض من الجيش الأميركي، العبور عبر المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز، إلا أن إحدى هذه السفن تعرضت لحادث، فيما أعيدت السفن الأخرى إلى الخليج تحت الإدارة الحازمة لإيران، بحسب قوله.

وأضاف: "كما أعلن سابقا، فإن مسار العبور في مضيق هرمز هو المسار المحدد، أما بقية المسارات فهي ملوثة ولا تؤدي إلى أي وجهة".

ويوم أمس الأحد، أفادت وسائل إعلام بأن ناقلة نفط انفجرت في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري إثر خروجها عن مسار حددته إيران للملاحة.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قد أعلن في وقت سابق أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز مزروع بالألغام، فيما أكد مقر القيادة العسكرية الإيرانية "خاتم الأنبياء" أن المضيق لا يزال مغلقا أمام حركة الملاحة، وأن أي عبور للسفن يجب أن يتم عبر المسارات التي تحددها طهران.

وتؤكد القوات الإيرانية أنها تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، مشددة على أن المسار الذي تحدده طهران هو الوحيد الآمن لحركة السفن في المنطقة.

بالمقابل، تفرض القوات الأميركية حصاراً بحرياً على السفن الإيرانية والسفن القادمة نحو السواحل الإيرانية.