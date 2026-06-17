إيران تعلن تشييع علي خامنئي في العراق الشهر المقبل

شفق نيوز- طهران

كشف رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، يوم الأربعاء، عن مسار تشييع المرشد الإيراني السابق، علي خامئني، فيما أشار إلى أن جثمانه سيشيع في العراق يوم 8 تموز/ يوليو.

ونقل إعلام إيراني عن زاكاني قوله حول مسار مراسم التشييع إن "محاور شارع دماوند، شارع انقلاب (الثورة)، شارع آزادي (الحرية)، والمشهد الممتد نحو طريق لشكري السريع، هي من بين الخيارات المطروحة والدراسة لإقامة هذه المراسم".

وأضاف زاكاني، أن "تحديد المقطع والمسار النهائي يعتمد بالدرجة الأولى على القدرة الاستيعابية للمكان ليتسع للأعداد المتوقعة من الحشود".

وأوضح رئيس بلدية طهران أن الشوارع وحدها لا يمكنها استيعاب مثل هذا الحجم الهائل من الحشود، مضيفاً: "مساعينا تركز على الاستفادة من طاقات الشوارع الفرعية والممرات المحيطة إلى جانب المحور الرئيسي، وذلك لضمان تسهيل حركة وتواجد المواطنين بشكل مناسب".

وأكد زاكاني، أن جميع القرارات النهائية ستُتخذ مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التنفيذية، وإدارة الحشود، وتوفير الظروف الملائمة لإقامة المراسم بأفضل وجه ممكن.

وأشار إلى أن جثمان المرشد سيُشيّع في العراق يوم 8 تموز/ يوليو، دون تقديم مزيد من التفاصيل بهذا الشأن، بحسب ما نقلته وكالة "مهر".

واغتيل خامنئي بأولى الغارات الأميركية الإسرائيلية على طهران يوم 28 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن قاد إيران على مدى أكثر من 3 عقود، وخلفه ابنه مجتبى خامنئي في منصب المرشد الأعلى، علماً بأنه أصيب هو كذلك بتلك الضربات ولم تسجل له أي إطلالة علنية منذ توليه المنصب.