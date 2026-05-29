إيران تعلن التصدي لمسيّرة قرب جزيرة قشم

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة في أجواء جزيرة قشم.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن دويّ الدفاعات الجوية سُمع في محيط جزيرة قشم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو الجهة التي تقف وراءه.

فيما أكدت وكالة "تسنيم"، أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في تدمير طائرة مسيّرة اخترقت أجواء المنطقة، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية تعاملت مع الهدف الجوي بشكل فوري.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية شككت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الحصار البحري في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، رفع الحصار البحري في مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة إعادة فتحه فوراً أمام حركة الملاحة الدولية ومن دون أي رسوم عبور.