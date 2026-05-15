إيران تعلن اعتقال شبكة جديدة تابعة للموساد الإسرائيلي

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شبكة تابعة للموساد الإسرائيلي في مدينة أردبيل الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة أردبيل، إنه "تم خلال عملية أمنية الكشف عن شبكة تجسس، وإلقاء القبض على عضوها الرئيسي الذي قام بالتواصل وإرسال معلومات لبعض المواقع الحساسة والمهمة في المحافظة تعرض بعضها لعدوان أميركي صهيوني".

يذكر أن السلطات الإيرانية تلقي القبض بين الحين والآخر على أشخاص تقول إنهم "متورطون بالتجسس لصالح إسرائيل" وتتعامل معهم بأقسى العقوبات حيث يتم تنفيذ الإعدام بمن يثبت تورطه في تلك التهم، وكان آخرها قبل ثلاثة أيام حيث أعلنت طهران عن إعدام ثلاثة متهمين بالعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.