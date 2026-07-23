إيران تعلن استهداف وحدة أميركية وبرج مراقبة في الكويت

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عصر اليوم الخميس، تدمير وحدة الحرب الإلكترونية الخاصة الأميركية في قاعدة العديري في الكويت، كما استُهدفت أماكن إقامة أفراد هذه الوحدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، بحسب قوله.

وأضاف الحرس الثوري في بيان تفاصيل الموجة السادسة والعشرين من عملية "نصر 2"، أن "برج المراقبة الجوية في القاعدة تعرّض أيضاً للقصف، مما ألحق به أضراراً"، مؤكداً أن "أي قاعدة تُستخدم لشن هجوم على الأراضي الإيرانية تُعد هدفاً مشروعاً".

كما وجه البيان تحذيراً إلى المملكة المتحدة، متهماً إياها، بالمشاركة في الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على إيران، محذراً إياها من الاستمرار في ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد سعود العطوان، تعرض منفذ العبدلي الحدودي، لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق، استهداف مواقع للقوات الأميركية في قاعدتي علي السالم والعديري في الكويت، وقال إن الضربات شملت مستودعاً للتجهيزات العسكرية ومنظومة باتريوت وحظيرة لطائرات مسيرة من طراز MQ-9 ومروحيات أميركية، إضافة إلى برج اتصالات، وذلك رداً على الضربات الأميركية داخل إيران.

وشهدت دول خليجية أخرى تستضيف قواعد عسكرية أميركية، من بينها البحرين، هجمات إيرانية متكررة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعدما صعّدت واشنطن هجماتها على إيران في أعقاب الهجمات التي نفذتها طهران على سفن في مضيق هرمز.