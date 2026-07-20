إيران تعلن استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين والأردن

شفق نيوز- متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت قال إنها تابعة للقوات الأميركية في الكويت والبحرين والأردن، وذلك عقب الضربات الأميركية التي استهدفت إيران فجر الاثنين.

وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، إن قواته دمرت بمنظومات المسيّرات رادار الإنذار المبكر في قاعدة علي السالم بالكويت، كما استهدفت طائرات نقل عسكرية أميركية من طراز C-17 وطائرات قيادة وسيطرة من طراز P-8 في مطار العقبة بالأردن، مؤكداً إلحاق "أضرار جسيمة" بعدد منها.

وأضاف أن قواته استهدفت مركزاً أميركياً للإشارات والاتصالات في الكويت، إلى جانب تدمير مركز بيانات استخبارية تابع للولايات المتحدة في البحرين.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، فيما أفاد التلفزيون البحريني بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أهدافاً جوية إيرانية، مع سماع دوي انفجارات في مناطق عدة، لا سيما في العاصمة المنامة.

وفي الكويت، قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية، دون الإعلان عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدراتها البحرية والصاروخية.