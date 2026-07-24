إيران تعلن استهداف إقليم كوردستان والكويت والبحرين والأردن (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عصر اليوم الجمعة، استهداف الكويت والبحرين والأردن وإقليم كوردستان ضمن الموجة الـ27 من عملية "نصر 2".

وبحسب بيان للحرس الثوري نقلته وكالة "تسنيم"، فقد تم "استهداف ثلاثة مستودعات للذخيرة والمعدات في قاعدة العديري بالكويت، وبرج المراقبة التابع للأسطول الأميركي الخامس في البحرين".

وأضاف: "تم استهداف قاعدة الأزرق في الأردن مما أدى لتدمير مقر لإقامة الجنود الأميركيين وعدد من الطائرات الحربية، وتدمير نظام الدفاع الجوي (باتريوت)، ومنطاد تجسس، ومقر لإقامة الجنود الأميركيين في أربيل بإقليم كوردستان".

الحـ.رس الثـ.وري: في الموجة 27 من عملية "النصر 2" تم استهداف قاعدة الأزرق في الأردن مما أدى لتدمير مقر لاقامة الجنود الأمريكيين وعدد من الطائرات الحربية.في عملية مفاجئة أخرى تم تدمير نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، ومنطاد تجسس، ومقر لإقامة الجنود الأمريكيين في أربيل العراق. pic.twitter.com/KCBhoPdhgc — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) July 24, 2026

من جهته، أعلن الجيش الأردني أن "منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت، اليوم الجمعة، سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة قادمة من إيران، استهدفت أراضي المملكة"، مؤكداً عدم وقوع "أية إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، قد أعربت في بيان مشترك، أمس الخميس، عن وحدة موقفها في إدانة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة على أراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تستند إلى تصعيد متواصل يستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 8 تموز/ يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 حزيران/ يونيو الماضي.

وجاء إعلان ترمب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.