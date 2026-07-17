إيران تعلن استهداف سفينة في هرمز وأميركا تسحب مقاتلات للشرق الأوسط

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، باستهداف الحرس الثوري سفينة في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن السفينة كانت ترفع العلم التايلندي.

بدورها، أعلنت شركة "كبلر" لتتبع الملاحة، أن 8 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس الخميس في أدنى مستوى للعبور منذ 3 أسابيع.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن بيانات تتبع ومصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة أعادت طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الاحداث المتسارعة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية، جراء استهدافات أميركية لمناطق إيرانية، وردّ الحرس الثوري باستهداف مصالح أميركية في عدد من دول الخليج.