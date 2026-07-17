11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • إيران تعلن استهداف سفينة في هرمز وأميركا تسحب مقاتلات للشرق الأوسط

    إيران تعلن استهداف سفينة في هرمز وأميركا تسحب مقاتلات للشرق الأوسط
    2026-07-17T18:18:59+00:00

    شفق نيوز- الشرق الأوسط

    أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، باستهداف الحرس الثوري سفينة في مضيق هرمز.

    وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن السفينة كانت ترفع العلم التايلندي.

    بدورها، أعلنت شركة "كبلر" لتتبع الملاحة، أن 8 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس الخميس في أدنى مستوى للعبور منذ 3 أسابيع.

    إلى ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن بيانات تتبع ومصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة أعادت طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط.

    وتأتي هذه الاحداث المتسارعة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية، جراء استهدافات أميركية لمناطق إيرانية، وردّ الحرس الثوري باستهداف مصالح أميركية في عدد من دول الخليج.

    أخبار ذات صلة arrow right header.svg

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon