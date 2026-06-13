إيران.. تعرض 4 بنوك رئيسية لهجوم إلكتروني

شفق نيوز- طهران

أفادت السلطات الإيرانية، مساء اليوم السبت، بتعرض أربعة بنوك رئيسية لهجوم إلكتروني أدى إلى اضطرابات في عدد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، مؤكدة عدم تسجيل أي تسريب للبيانات أو المعلومات المصرفية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن مصادر رسمية أن بنوك "ملي" و"صادرات" و"تجارة" و"تنمية الصادرات" واجهت منذ الساعات الأولى من صباح السبت مشكلات تقنية أثرت على تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وبعض الخدمات الإلكترونية الأخرى، ما تسبب بصعوبات أمام العملاء في تنفيذ معاملاتهم.

وأوضحت البنوك المعنية أنها أرسلت رسائل نصية إلى عملائها للاعتذار عن الأعطال، مؤكدة أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لمعالجة الخلل وإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وبحسب مصادر في البنك المركزي الإيراني، فإن الاضطرابات ناجمة عن هجوم إلكتروني استهدف البنية التحتية لبعض المصارف، مشددة على أن التحقيقات الأولية لم تظهر أي مؤشرات على تسرب بيانات العملاء أو اختراق قواعد المعلومات.

وفي ظل المخاوف من تأثر عمليات التسوية المالية، أعلن البنك المركزي الإيراني اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرار عمليات الإيداع والتحويل، مشيراً إلى أنه سيتم إيداع أموال المستفيدين الذين سبق لهم تسجيل حسابات احتياطية في البنوك المتضررة داخل تلك الحسابات بحلول نهاية اليوم.

وأوضح البنك المركزي أن أصحاب المتاجر والشركات الذين يتعاملون مع البنوك المتضررة سيتمكنون من استلام مستحقاتهم المالية عبر الحسابات الاحتياطية المسجلة مسبقاً، بما يضمن عدم تعطل عمليات التسوية التجارية والمدفوعات اليومية.

وأكدت السلطات النقدية أن عمليات مراقبة الأنظمة المصرفية والبنية التحتية الرقمية مستمرة، فيما تواصل الفرق الفنية جهودها لاستعادة الخدمات بشكل كامل وضمان استقرار الأنظمة الإلكترونية في البلاد.