إيران تعدم مواطنين عراقيين "سراً" بعد إدانتهما بالتجسس لصالح دولة عربية

شفق نيوز- طهران

قالت منظمة حقوقية مقرها النرويج، يوم الخميس، إن إيران نفّذت إعداماً "سرياً" لمواطنين عراقيين الشهر الماضي بعد إدانتهما بالتجسس لصالح دولة عربية.

وأضافت منظمة "هَنگاو" لحقوق الإنسان، أن الرجلين، وهما علي نادر العبيدي (27 عاماً) وفضل شيخ كريم (29 عاماً)، أُعدما داخل سجن كرج المركزي خلال الأيام الأخيرة من المواجهات بين إيران والولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وذكرت المنظمة، أن عملية الإعدام جرت في ظروف سرية ودون إعلان رسمي، على خلفية اتهامات بالتجسس لصالح جهة عربية لم يُكشف عنها.

وأشارت إلى أن المتهمين، وكلاهما من مدينة العمارة العراقية (محافظة ميسان جنوبي البلاد)، كانا قد اعتُقلا العام الماضي في مدينة كرج غرب طهران، قبل أن يُحال ملفهما إلى محكمة الثورة الإسلامية.

وأضافت المنظمة أنهما احتُجزا نحو 11 شهراً لدى وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري، قبل نقلهما إلى السجن بفترة قصيرة من تنفيذ حكم الإعدام في 6 نيسان/أبريل.

كما أفادت المنظمة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الرجلين تعرضا للتعذيب خلال فترة احتجازهما.

وذكرت أن عمليات الإعدام جرت قبل يومين من دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في الصراع الذي اندلع عقب ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

Iranian authorities secretly executed two Iraqi nationals, Ali Nader al-Obeidi and Fazel Sheikh Karim, in Karaj Central Prison during the final days of the 40-day war involving Iran, Israel, and the United States. The two men had previously been sentenced to death in a joint case… — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) May 21, 2026

ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أو السلطات القضائية تنفيذ الإعدامات بشكل علني، كما لم تصدر السلطات العراقية أي تعليق على القضية.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الدولية، بشكل متكرر استخدام إيران لتهم التجسس وإجراءات "محاكم الثورة"، معتبرة أنها تفتقر إلى الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة.