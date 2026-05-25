إيران تعدم مواطناً شارك في احتجاجات مطلع العام الحالي

شفق نيوز- طهران

أفاد إعلام إيراني رسمي، يوم الاثنين، بأن السلطات في إيران قامت بإعدام رجل لمشاركته في احتجاجات اندلعت في يناير/ كانون الثاني.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنه تم إعدام الرجل بعد توجيه اتهامات له ترتبط بـ"أعمال شغب" واحتجاجات مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد مطلع 2026، لافتة إلى أن الرجل اسمه باسم عباس أكبري.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في 4 أيار/ مايو الحالي، بأن السلطات في العاصمة طهران أعدمت 3 رجال شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد في يناير/ كانون الثاني.

وتزايدت في إيران عمليات الاعتقال والإعدام، خصوصا المرتبطة باحتجاجات الشتاء الماضي، منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، والتي سبق أن وصفتها بأنها "أعمال شغب مدعومة من الخارج".

وبحسب منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، فإن إيران هي ثاني أكثر دولة تنفيذًا لعقوبة الإعدام بعد الصين.