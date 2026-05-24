إيران تعدم "عميلاً" سرّب معلومات عسكرية وتعتقل 15 شخصاً في فارس

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتجسس وتزويد "العدو" بمعلومات حساسة تتعلق بالصناعات الدفاعية الإيرانية.

وقالت السلطة القضائية، في موقعها الرسمي، إن "العميل قام بإرسال معلومات حساسة عن أحد المواقع المرتبطة بالصناعات الدفاعية"، مضيفة أنه "بعد ثلاثة أيام من إرسال تلك المعلومات تعرض الموقع المشار إليه لهجوم وتم تدميره بالكامل".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية باعتقال 15 شخصاً في محافظة فارس، بتهمة المشاركة في "أعمال شغب"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التهم أو خلفية الأحداث.