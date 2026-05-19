إيران تعتقل شخصين انتحلا صفة صحفيين بتهمة "التجسس لصالح جهات معادية"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن توقيف شخصين في العاصمة طهران، بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية وحساسة وتمريرها إلى "جهات معادية"، وذلك تحت غطاء العمل الصحفي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية ومحلية، من بينها موقع "همشهري أونلاين"، بياناً ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مركز الإعلام التابع لشرطة طهران الكبرى، أفاد بأن الأجهزة الأمنية تمكنت عبر "عملية استخباراتية معقدة" من رصد واعتقال الشخصين في منطقتي غرب وشمال العاصمة.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشرطة، فإن المتهمين "استغلا التغطية الإعلامية لجمع وإرسال معلومات مصنفة وسرية تتعلق بمراكز حيوية وحساسة، عسكرية وأمنية، إلى شبكات معادية للنظام الإيراني".

وأشارت السلطات إلى أن المعتقلين كانا على ارتباط وثيق ومنظم بشبكة من العناصر في الداخل والخارج، معتبرة أن التوقيف يمثل "خطوة حاسمة في حماية الأمن القومي وإحباط التهديدات".

استخدام إنترنت "ستارلينك"

وفي تفاصيل الدعم اللوجستي، ذكرت التحقيقات الأولية للشرطة الإيرانية أن المتهمين استخدما منظومة إنترنت فضائي من نوع "ستارلينك" لتأمين قناة اتصال مشفرة مع "غرفة عمليات تدار من خارج البلاد"، مؤكدة مصادرة جهاز الاستقبال الخاص بالمنظومة أثناء عملية المداهمة.

وأوضحت الشرطة الإيرانية أن التحقيقات الفنية والاستخباراتية ما زالت مستمرة للكشف عن بقية أعضاء الشبكة والجهات الداعمة لها.

وتأتي هذه التوقيفات في سياق تشديد السلطات الإيرانية لرقابتها الأمنية على الأنشطة الإعلامية والاتصالات عبر الإنترنت، لا سيما مع الحظر المفروض على أجهزة "ستارلينك" داخل البلاد، والتي تدخل عادة عبر قنوات غير رسمية لمواجهة القيود الصارمة المفروضة على شبكة الإنترنت المحلية.

ولم تحدد البيانات الرسمية حتى الآن الهوية المحددة للموقوفين أو الجهات الخارجية أو الوسائل الإعلامية التي يزعم ارتباطهما بها، كما لم يصدر أي تعليق مستقل من جهات حقوقية أو نقابية صحفية حول الحادثة.