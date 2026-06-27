إيران تستأنف رحلاتها الجوية مع الإمارات الأسبوع الجاري

شفق نيوز- طهران

أعلنت منظمة الطيران المدني في إيران، يوم السبت، استئناف الرحلات الجوية مع الإمارات خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم المنظمة مجيد أخوان قوله، إن استئناف الرحلات يأتي في أعقاب المباحثات التي جرت بين مسؤولي هيئتي الطيران المدني في البلدين، ومتابعة الجهود عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضاً في إطار إعادة تطبيع الرحلات الجوية المنتظمة مع الدول المجاورة، وبالتنسيق بين إيران والإمارات، حيث تقرر في المرحلة الأولى أن تستأنف شركات الطيران الإيرانية رحلاتها إلى الإمارات بعد ترشيحها وإبلاغ الجانب الإماراتي بها.

وأوضح أخوان، أن المرحلة التالية ستشمل استئناف شركات الطيران الإماراتية عملياتها الجوية، بعد تقديم قائمة بالشركات المعتمدة من جانبها، بما يسهم في إعادة دورة التفاعل والتعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي إلى وضعها الطبيعي.

ويأتي قرار استئناف الرحلات الجوية في إطار العودة التدريجية للحركة الجوية الإقليمية بعد فترات من الإغلاق والاضطرابات التي شهدها المجال الجوي في المنطقة، جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.