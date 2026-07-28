إيران ترفض مقترحاً عُمانياً لتقسيم حركة الملاحة في هرمز وتقدم بديلاً

شفق نيوز- طهران

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم ‌الثلاثاء، أن طهران رفضت مقترحاً عُمانياً بتقسيم مسارات الملاحة ‌بالتساوي ⁠بين البلدين، معتبراً أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق ⁠استقرار إقليمي طويل الأمد.

وأضاف غريب آبادي للتلفزيون الإيراني الرسمي، أن طهران اقترحت على سلطنة عُمان ترتيباً مؤقتاً لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بمرور حركة الملاحة ⁠في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضاً داخل المياه الإيرانية.

وتابع أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً إذا رفضت ⁠مسقط المقترح الإيراني، مشيراً إلى أن طهران لم ⁠تعترف قط بالمسار الجنوبي المحاذي للساحل العماني.

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت سلطنة عُمان مقترحاً لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة ‌مضيق هرمز برسوم طوعية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر خليجي.

وأوضح المصدر أن إيران "لن تمارس، وفقاً للمقترح العُماني الذي يحظى بدعم إقليمي، سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي".

ويستند المقترح، بحسب الوكالة، إلى نموذج "مضيق ملقة"، حيث يساهم ⁠مستخدمو المضيق طوعاً في تمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال إن هناك "محادثات جيدة" جارية مع إيران، لكنه هدد باستئناف الضربات إذا لم تنجح المفاوضات.

يذكر أن ترمب كان قد أوقف فجأة في مطلع الأسبوع حملة قصف أميركية استمرت أسبوعين لكسر سيطرة إيران على مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.

وأغلقت إيران المضيق فعلياً أمام السفن غير التابعة لها بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وأدى اتفاق تسنى التوصل إليه الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة فتح مضيق هرمز جزئياً، لكن الاتفاق انهار في أوائل تموز/ يوليو الجاري بعد أن أطلقت إيران النار على سفن تستخدم مساراً غير متفق عليه.