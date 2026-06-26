إيران ترد على مجلس التعاون الخليجي: لماذا تحتمون بـ"أكبر منتهك" للأمن؟

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، ان إيران أكثر حرصاً على الأمن الجماعي للمنطقة من أي طرف آخر.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسماعيل بقائي، في تصريحات صحفية، إن مجلس التعاون إذا ظن بأن الحل يكمن في الاحتماء بأكبر "منتهك" للأمن فإن ذلك يعد بحد ذاته خروجاً عن الغاية المنشودة، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف بقائي: "ينبغي مساءلة الجيران في الجنوب لماذا انخرطوا في العدوان على جارتهم وسمحوا باستخدام أراضيهم ضد إيران".

وتساءل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول: "لماذا يتجاهلون الاعتداءات المتكررة لإسرائيل على دول المنطقة واحتلاله للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، ولماذا يلتزمون الصمت إزاء الترسانة الإسرائيلية النووية التي تقع خارج نطاق أي رقابة دولية؟".

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أكد بتأريخ 3 حزيران/يونيو 2026، أن النظام الإيراني يصر على سياسة "عدائية" تقوّض أمن واستقرار المنطقة.

وذكر ‏المجلس في بيان، أن "العدوان المتواصل على البحرين والكويت سياسة إيرانية عدائية مرفوضة"، معرباً عن إدانته واستنكاره "العدوان" الإيراني المتواصل على البحرين والكويت.

وأدانت الكويت، في التاريخ ذاته أيضًا، الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن الهجوم على مطار الكويت الدولي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار مادية طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية.