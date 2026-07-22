إيران ترد على ترمب: لا نسعى لاستئناف المفاوضات

شفق نيوز- طهران

أكدت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء، أن إيران لا تسعى إلى استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الخلافات، نافياً تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الرئيس الأميركي ينبغي أن يبحث عن مسارات أفضل للخروج من المأزق الذي علق فيه".

وأضاف قشقاوي، أن "الأكاذيب المتكررة لم تعد تحقق حتى ارتياحاً قصير الأمد في الأسواق"، في إشارة إلى تأثير التصريحات الأميركية على أسواق النفط.

وكان ترمب أعلن، أمس الثلاثاء، أن إيران تسعى إلى عقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن ليست مهتمة حالياً باستئناف المفاوضات "إلى أن تصبح طهران مستعدة بشكل ملموس".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، أن "إيران لم ترَ شيئاً بعد"، مبيناً أن الولايات المتحدة "لم تنه عملها على الإطلاق" مع إيران، في وقت واصل الجيش الأميركي لليلة العاشرة توالياً قصف بنى تحتية إيرانية.

يذكر أن باكستان أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها "ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية" وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان في منتصف حزيران/ يونيو.

فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي، أول أمس الاثنين، أن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأميركية على البلاد.

في حين أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 53 قتيلاً و592 مصاباً جراء الهجمات الأميركية، مبينة أن حصيلة القتلى والجرحى منذ 27 حزيران/ يونيو حتى الآن.