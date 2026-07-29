إيران تدين بشدة "الهجمات" الأميركية السعودية على العراق

شفق نيوز- طهران

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، بأشد العبارات "الهجمات" الأميركية السعودية على عدد من المناطق في العراق، والتي استهدفت مقرات الحشد وأسفرت عن قتلى وإصابات بين صفوف المنتسبين.

وذكرت الوزارة في بيان أن "هذه الهجمات تعد اعتداءً صارخًا على السيادة الوطنية العراقية ووحدة أراضيها وانتهاكًا فاضحًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وللقواعد الأساسية للقانون الدولي".

وأضافت أن "هذه الهجمات تأتي في سياق مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل لتوسيع نطاق الحرب والصراع في منطقة غرب آسيا".

وأكدت الخارجية الإيرانية، دعم بلادها وتضامنها الكامل مع الحكومة والشعب العراقي، متقدمة بالتعازي بـ"استشهاد عدد من أبناء الشعب العراقي جراء هذه الهجمات العدوانية".

وحمّلت الوزارة "النظام الأميركي وحلفاءه في المنطقة مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال الإجرامية واللاإنسانية والاستفزازية"، بحسب تعبيرها.

وكانت السفارة الروسية لدى بغداد قدّمت في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، تعازيها إلى الشعب العراقي وهيئة الحشد الشعبي، عقب الضربات التي استهدفت مقرات للحشد في عدد من المحافظات، وأسفرت عن سقوط قتلى وإصابات.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في وقت سابق، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية"، جراء ضربات استهدفت مقرات تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.