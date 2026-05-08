إيران تدين الهجوم الأميركي وعراقجي: مخزوننا الصاروخي ارتفع إلى 120%

شفق نيوز- طهران

نددت إيران، يوم الجمعة، بالهجوم الأميركي الذي استهدف ناقلتين إيرانيتين ومواقع ساحلية قرب مضيق هرمز، معتبرة أن واشنطن تواصل "انتهاكاتها للقوانين الدولية" وتقوض فرص الحلول الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الولايات المتحدة تقدم، في كل مرة يُطرح فيها حل دبلوماسي، على مغامرة عسكرية متهورة"، مؤكداً أن "الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبداً".

وأضاف أن "مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليسا عند 75% مقارنة بيوم 28 شباط/ فبراير، بل الرقم الصحيح هو 120%"، بحسب تعبيره.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية "الاعتداء الأميركي على ناقلتين إيرانيتين وعلى مواقع ساحلية قرب مضيق هرمز"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "القيام بمسؤولياتهم المرتبطة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وحذرت الوزارة، من "التداعيات الخطيرة لتقاعس وتهاون الأمم المتحدة حيال بلطجة واشنطن وانتهاكاتها المتواصلة للقوانين الدولية"، مؤكدة أن "استمرار الصمت الدولي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".

وفي وقت متأخر من ليلة أمس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور المدمرات الأميركية "يو إس إس تروكستون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" و"يو إس إس ماسون" مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان.

وقالت القيادة إن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة باتجاه المدمرات الأميركية، مؤكدة أن أياً من الأصول العسكرية الأميركية لم يُصب.

في المقابل، قالت إيران إن القوات الأميركية انتهكت وقف إطلاق النار، واستهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى قرب مضيق هرمز، إضافة إلى مواقع ساحلية في بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم، مؤكدة أنها ردت باستهداف قطع بحرية أميركية وإلحاق "أضرار جسيمة" بها.