إيران تدرس المقترح الأميركي الجديد: سنرد على باكستان قريباً

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء، إن المقترح الأميركي الجديد "ما يزال قيد الدراسة من جانب إيران".

وأضاف بقائي لوكالة "إيسنا" الإيرانية، أن طهران "ستنقل وجهة نظرها إلى الجانب الباكستاني بعد استكمال مراجعتها وتقييمها".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، أن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز أصبح ممكناً مع زوال تهديد المعتدين.

من جهته رجح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، موافقة طهران على الاتفاق لفتح مضيق هرمز، محذراً من "قصف أكبر" في حال عدم الموافقة.

كما علق ترمب، الأربعاء، مشروع الحرية، وهو تحرك عسكري يهدف لحماية السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم في المفاوضات مع إيران وإلى طلب من باكستان ودول أخرى.

وكان مسؤولون أميركيون أفادوا، الأربعاء، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.