إيران تدرج مصالح إيلون ماسك في الشرق الأوسط ضمن "بنك أهدافها العسكرية"

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، يوم الخميس، بأن طهران تدرس إدراج البنى التحتية والمصالح الاقتصادية المرتبطة بشركات رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل ضمن قائمة الأهداف العسكرية المحتملة.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، نقلاً عن مصدر مطلع لم تسمّه، أن هذا التوجه يأتي بذريعة ما وصفته بـ"الاستخدام العسكري" من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل للخدمات التي تقدمها شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" ومنصات تكنولوجية أخرى يديرها ماسك.

وبحسب التقرير، تشمل المراجعة الإيرانية المحطات الأرضية لشبكة "ستارلينك" في عدد من دول المنطقة، إضافة إلى الأراضي الإسرائيلية، إلى جانب تتبع الاستثمارات والمساهمين في شركة "سبيس إكس" في الشرق الأوسط، بما في ذلك شركات استثمارية كبرى في دولة الإمارات.

وذكر المصدر الإيراني أن البنى التحتية التابعة لماسك تُستخدم لتقديم دعم لوجستي واستخباري للجيشين الأميركي والإسرائيلي، يشمل اتصالات مشفرة ومراقبة أرضية، مدعياً أن طهران "تحتفظ بحق الرد" على ما تعتبره تهديداً لأمنها القومي، مشيراً إلى هجمات سيبرانية سابقة استهدفت بنى تحتية مائية في جنوب إيران.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية مستمرة، إذ تحذر طهران بانتظام من أي تعاون تكنولوجي أو استخباري إقليمي تعتبره موجهاً ضد مصالحها.