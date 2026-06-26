إيران تخاطب دول الخليج: التزموا بمبدأ حسن الجوار

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، ضرورة التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمبدأ حسن الجوار.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "دول المنطقة التي استُخدمت أراضيها في استهداف إيران من المتوقع أن تُعيد النظر في موقفها".

وأشارت إلى ضرورة أن تلتزم دول مجلس التعاون بمنع أي استخدام من قِبل أطراف ثالثة لأراضيها ومنشآتها في اي عدوان ضدها.

وأعربت الخارجية الإيرانية، بحسب البيان، عن "استيائها من تكرار الكذبة الكبرى التي تختلقها أميركا وإسرائيل بشأن البرنامج النووي السلمي".

وأوصت إيران، دول مجلس التعاون بـ "الانضمام إلى طهران في تحقيق مبادرة منطقة غرب آسيا الخالية من الأسلحة النووية".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وصل، يوم أمس الخميس، إلى البحرين في ختام جولة خليجية شملت الإمارات والكويت، في إطار مساعٍ أميركية لحشد دعم دول الخليج للاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس دونالد ترمب مع إيران.