إيران تحذر أميركا وإسرائيل من أي هجوم قبيل جنازة خامنئي

شفق نيوز- طهران

حذرت إيران، يوم الخميس، الولايات المتحدة وإسرائيل من تنفيذ أي هجوم عسكري خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، مؤكدة أن أي "سوء تقدير" سيُقابل برد عسكري "قاسٍ وفوري".

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني علي عبد اللهي، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن بلاده تحذر "أعداء إيران، ولا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل)، من أي سوء تقدير"، داعياً إلى التفكير في "الرد القاسي الذي ستنفذه القوات المسلحة الإيرانية على أي تهديد أو عدوان".

ومن المقرر أن تبدأ مراسم تشييع خامنئي في الرابع من تموز/ يوليو الجاري بالعاصمة طهران، على أن تُختتم في التاسع من الشهر ذاته بدفنه في مسقط رأسه بمدينة مشهد، مع إقامة مراسيم إضافية في مدينة قم والعراق خلال الفترة نفسها.

ويأتي التحذير بعد يوم من تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد أن طهران سترد "فوراً وبقوة" على أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني أو قيادته، وذلك عقب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي وصف فيها المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي بأنه "مستهدف بالقتل".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتشديد الإجراءات الأمنية بالتزامن مع مراسم التشييع، فيما أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي فوق عدد من المدن، بينها طهران ومشهد، خلال فترة المراسيم.