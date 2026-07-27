إيران تحذر أميركا من الحصار البحري وتهديد السفن

شفق نيوز- طهران

أكد مقر القيادة العسكرية الإيرانية "خاتم الأنبياء"، مساء اليوم الاثنين، أن أميركا هددت سفن إيران وناقلات نفطها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام عن مقر خاتم الأنبياء، قوله إن "قواتنا المسلحة لن تترك أي تهديد أو عمل عدائي أميركي دون رد وستتصدى له".

وتابع مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "نحذر بأن الحصار البحري الأميركي وتهديد سفننا يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب بالمنطقة".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية، تغيير مسار 17 سفينة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها قامت بتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قد أعلن في وقت سابق أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز مزروع بالألغام، فيما أكد مقر القيادة العسكرية الإيرانية "خاتم الأنبياء" أن المضيق لا يزال مغلقا أمام حركة الملاحة، وأن أي عبور للسفن يجب أن يتم عبر المسارات التي تحددها طهران.

وتؤكد القوات الإيرانية أنها تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، مشددة على أن المسار الذي تحدده طهران هو الوحيد الآمن لحركة السفن في المنطقة.

بالمقابل، تفرض القوات الأميركية حصاراً بحرياً على السفن الإيرانية والسفن القادمة نحو السواحل الإيرانية.