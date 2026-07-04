إيران تحذر فرنسا وبريطانيا من "مغامرة عسكرية" في هرمز

شفق نيوز- طهران

حذر نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم السبت، فرنسا وبريطانيا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز.

وقال آبادي، في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، تعقيباً على البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا بشأن مضيق هرمز، إن "مضيق هرمز ليس ساحة للاستعراض العسكري من قبل القوى القادمة من خارج المنطقة".

وأضاف أن "إيران، بوصفها قوة مسؤولة وضامنة لأمن المضيق الاستراتيجي، تُحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس".

وشدد آبادي، على أن "أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المتشاطئة على المضيق"، لافتاً إلى أن "صنّاع الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم، وهذا تحذير جاد".

تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. ایران به‌عنوان قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه، نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است؛ بحران‌سازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است. pic.twitter.com/v9n2GdHnb6 — Gharibabadi (@Gharibabadi) July 4, 2026

وكانت فرنسا وبريطانيا، قد أعلنتا في بيان، استعدادَهما لشن عمليات عسكرية مشتركة إذا اقتضت الضرورة، لضمان سلامة حركة الملاحة والسفن في مضيق هرمز.

ويوم أمس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات النووية "شارل ديغول" إلى فرنسا، بعد عدة أشهر من نشرها في منطقة الشرق الأوسط في إطار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

يذكر أن فرنسا قد أعلنت بالاشتراك مع بريطانيا في منتصف نيسان/ أبريل الماضي عن قيادة مهمة دفاعية متعددة الجنسيات في المضيق، كان من المقرر أن تنطلق بعد انتهاء الأعمال القتالية.

ويأتي الإعلان عن عودة "شارل ديغول" في وقت تواصل فيه باريس تنفيذ مشاورات مع مسقط لإجراء "عمليات إزالة ألغام مشتركة" في المضيق.