إيران تحذر فرنسا وبريطانيا: سنرد على أي تحرك في هرمز

شفق نيوز- طهران

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، من أن أي تحرك فرنسي بريطاني في مضيق هرمز بدعوى تعزيز حرية الملاحة يمثل "عسكرة" لممر مائي حيوي، مما يدفع طهران للرد.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله، إن نشر مدمرات في محيط مضيق هرمز تحت مزاعم حماية الملاحة لن يؤدي إلا لتصعيد الأزمة، مؤكداً أن توفير الأمن للملاحة لن يتحقق "عبر استعراض القوة العسكرية، لا سيما من قبل أطراف تعد هي نفسها جزءاً من المشكلات".

وأضاف أبادي: "مضيق هرمز ليس ملكاً مشاعاً للقوى من خارج المنطقة، بل هو ممر مائي حساس مجاور للدول المشاطئة".

هذا وكانت القوات المسلحة الفرنسية، قد أكدت الأربعاء الماضي، بأن مجموعة حاملات طائرات تتحرك إلى البحر الأحمر استعداداً لمهمة مستقبلية محتملة.

وأضافت القوات، وفقاً لـ"رويترز"، أن التحرك يأتي ضمن خطة فرنسية بريطانية تتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

من جهتها، أعلنت المملكة المتحدة، أمس السبت، أنها ستنشر المدمرة "إتش إم إس دراغون" في الشرق الأوسط، وذلك استعداداً لمهمة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اعتراض 4 سفن وتغيير مسار 61 منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي، تزامناً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أن العمليات العسكرية ضد إيران مستمرة ولم تنته.

وتأتي هذه التطورات في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الإيرانية، بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع) في إسلام آباد، تزامناً مع تأكيد الخارجية الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني.