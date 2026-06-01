إيران تحذر "الناتو" وتصر على "الأموال المجمدة" في المفاوضات

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، أن أي تحرك لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة الخليج سيؤدي إلى زيادة تعقيد الأوضاع، معتبراً أن المواقف الأوروبية تجاه التطورات الأخيرة تتسم بـ"النفاق والتهور"، فيما شدد على أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يمثل مطلباً أساسياً لطهران يجري بحث آليات تنفيذه عبر المسار التفاوضي.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إن على الاتحاد الأوروبي الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتوقف عن "استرضاء المعتدين" مقابل إدانة من يرد على الهجمات غير القانونية، مؤكداً أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد وأصولاً تُستخدم لشن هجمات ضد إيران تندرج ضمن حق الدفاع عن النفس.

وأضاف أن الدول ملزمة قانونياً بعدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لشن اعتداءات على دول أخرى، مشيراً إلى أن بعض دول المنطقة وضعت إمكاناتها تحت تصرف الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الهجمات على إيران.

وفي الملف الإقليمي، اعتبر بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان يتعرض لانتهاكات مستمرة في ظل غياب أي تحرك فعّال من الأمم المتحدة، محذراً من أن تداعيات الأوضاع الحالية لن تقتصر على المنطقة بل ستمتد إلى العالم بأسره، كما اتهم المجتمع الدولي بالتغاضي عن ما وصفها بـ"حرب الإبادة" في فلسطين.

وعن المفاوضات الجارية، أوضح أن طهران دخلت المسار التفاوضي وسط انعدام ثقة وشكوك كبيرة، مؤكداً أن الدبلوماسية ليست بديلاً عن عناصر القوة، وأن تبادل الرسائل والمباحثات يجري في أجواء من الحذر نتيجة التغييرات المستمرة في المواقف الأميركية.

وأشار إلى أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يعد مطلباً ثابتاً لطهران، كاشفاً أن زيارة الوفد المفاوض إلى قطر كانت "إيجابية ومفيدة"، وشهدت بحث ملفات مالية من بينها الأموال الإيرانية المجمدة، لافتاً إلى أن باكستان تؤدي دور الوسيط في المفاوضات، فيما تقدم قطر دعماً ومساعدة في هذا المسار.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد بقائي أن السفن تعبر المضيق بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مشدداً على أن بلاده تتابع باهتمام ما يجري في المنطقة وتنظر بعين الشك إلى العديد من التقارير الصادرة عن المصادر الغربية.

كما هاجم ما يسمى بـ"لجنة ترامب للسلام"، معتبراً أنها كانت خطوة استعراضية وغطاءً لاستمرار الحرب في فلسطين، مؤكداً أن أي مشروع يتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره محكوم عليه بالفشل.